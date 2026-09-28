Geleneksel Türk sporlarının en önemli disiplinlerinden biri olan atlı okçulukta Türkiye, uluslararası alanda tarihi bir başarıya daha imza attı. İspanya’nın Barselona şehrinde 24-27 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Şampiyonada Türkiye'yi ve Kahramanmaraş'ı gururla temsil eden Musab İsmail Şahanoğlu, sergilediği mükemmel performansla rakiplerini geride bırakarak Avrupa’nın en büyüğü oldu.

Raid Parkurunu Birincilikle Tamamladı

Şampiyonanın en zorlu etaplarından biri olan Raid 2-3-4 parkurunda at süren Kahramanmaraşlı milli sporcumuz Musab İsmail Şahanoğlu, hem hedef vurma hassasiyeti hem de hızıyla parkuru birinci sırada tamamlamayı başardı. Zorlu parkurdaki üstün hakimiyetiyle jüriden ve izleyicilerden tam not alan Şahanoğlu, altın madalyanın sahibi oldu.

Barselona’daki organizasyonda birincilik kürsüsüne çıkan Şahanoğlu’nun bu tarihi zaferi, hem Kahramanmaraş’ta hem de tüm Türkiye’de spor camiası tarafından coşkuyla karşılandı.