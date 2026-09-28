Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASKF) ilk toplantısı, Pınarbaşı mevkiine bulunan Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesisinde düzenlendi. Ekrem Karaoğlan başkanlığındaki yönetimde görevler ve sorumluluk alanları belli oldu.

Kahramanmaraş’ta Dev Asfalt Hamlesi: 19 Farklı Noktada Sıcak Asfalt Çalışması Başladı!
Kahramanmaraş’ta Dev Asfalt Hamlesi: 19 Farklı Noktada Sıcak Asfalt Çalışması Başladı!
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Görev Dağılımı

* Başkan: Ekrem Karaoğlan
* Başkan Vekili: Adnan Alagöz
* Başkan Yardımcıları: Hasan Tandoğru, Adem Karaköse
* Genel Sekreter: Ahmet Güler
* Genel Sekreter Yardımcısı: İsmail Avanoğlu
* Mali Sekreter: Ali Aydın
* Eğitim Sekreteri: Akif Akkaya
* Örgütlenme Sekreteri ve Sorumlu Yönetici: Aziz Cem Güner
* Sosyal İşler Sekreteri: Ali Kazancı
* Tesisleşmeden Sorumlu Yönetici: Emre Çiçek
* Basın Sözcüsü: Orhan Külek

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Yönetim Kurulu Üyeleri

* Mehmet Atcı
* Mehmet Köse
* Bayram Yapar