Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASKF) ilk toplantısı, Pınarbaşı mevkiine bulunan Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesisinde düzenlendi. Ekrem Karaoğlan başkanlığındaki yönetimde görevler ve sorumluluk alanları belli oldu.
Görev Dağılımı
* Başkan: Ekrem Karaoğlan
* Başkan Vekili: Adnan Alagöz
* Başkan Yardımcıları: Hasan Tandoğru, Adem Karaköse
* Genel Sekreter: Ahmet Güler
* Genel Sekreter Yardımcısı: İsmail Avanoğlu
* Mali Sekreter: Ali Aydın
* Eğitim Sekreteri: Akif Akkaya
* Örgütlenme Sekreteri ve Sorumlu Yönetici: Aziz Cem Güner
* Sosyal İşler Sekreteri: Ali Kazancı
* Tesisleşmeden Sorumlu Yönetici: Emre Çiçek
* Basın Sözcüsü: Orhan Külek
Yönetim Kurulu Üyeleri
* Mehmet Atcı
* Mehmet Köse
* Bayram Yapar