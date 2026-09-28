Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASKF) ilk toplantısı, Pınarbaşı mevkiine bulunan Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesisinde düzenlendi. Ekrem Karaoğlan başkanlığındaki yönetimde görevler ve sorumluluk alanları belli oldu.

Görev Dağılımı

* Başkan: Ekrem Karaoğlan

* Başkan Vekili: Adnan Alagöz

* Başkan Yardımcıları: Hasan Tandoğru, Adem Karaköse

* Genel Sekreter: Ahmet Güler

* Genel Sekreter Yardımcısı: İsmail Avanoğlu

* Mali Sekreter: Ali Aydın

* Eğitim Sekreteri: Akif Akkaya

* Örgütlenme Sekreteri ve Sorumlu Yönetici: Aziz Cem Güner

* Sosyal İşler Sekreteri: Ali Kazancı

* Tesisleşmeden Sorumlu Yönetici: Emre Çiçek

* Basın Sözcüsü: Orhan Külek

Yönetim Kurulu Üyeleri

* Mehmet Atcı

* Mehmet Köse

* Bayram Yapar