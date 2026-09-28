Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını modernize etmek, vatandaşlara konforlu ve güvenli seyahat imkânı sunmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesinin kritik güzergâhlarından Tevfik Kadıoğlu Bulvarı’nda geniş çaplı yenileme seferberliği başlatıldı.

Sürücü Mağduriyetinin Önüne Geçiliyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir yandan altyapı imalatlarının devam ettiği bulvarda, günlük trafiğin ve vatandaşların seyahatlerinin aksamaması adına bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı kazıları nedeniyle yüzeyde oluşan deformasyonlar ilk etap asfalt kaplamalarıyla giderilerek, sürüş güvenliği ve konforu üst seviyeye çıkarılıyor.

Altyapının Ardından Baştan Aşağı Üstyapı Dönüşümü

KASKİ ve ilgili diğer kurumların altyapı çalışmalarını noktalamasının ardından Büyükşehir Belediyesi arterde vizyon bir projeyi hayata geçirecek. Dönüşüm projesi kapsamında:

Elektrik hatları yer altına alınacak,

Sıcak asfalt kaplaması baştan sona yenilenecek,

Geniş yürüyüş yolları ve estetik orta refüj peyzajı yapılacak,

Modern aydınlatma sistemleriyle bulvar ışıl ışıl bir görünüme kavuşacak.

Çalışmalar tamamlandığında Tevfik Kadıoğlu Bulvarı, Dulkadiroğlu’nun en nitelikli, estetik ve konforlu arterlerinden biri haline gelecek.