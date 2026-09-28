Kahramanmaraş’ın köklü spor kültürünü yaşatmak ve genç nesilleri geleneksel er meydanıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen 3. Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali, unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. Onikişubat ilçesindeki Kertmen Çim Güreş Sahası, tam 20 yıllık aranın ardından yeniden davul zurna sesleri ve pehlivanların nifak sesleriyle çınladı.

Geleneksel Türk güreşinin en prestijli buluşmalarından biri haline gelen festivale ilgi adeta izdihama dönüştü. Türkiye’nin dört bir yanından, 40 ayrı şehirden kente gelen 733 yetenekli pehlivan, er meydanında dereceye girebilmek için ter döktü. Gün boyu süren çetin karşılaşmalar, tribünleri dolduran binlerce Kahramanmaraşlı güreşsever tarafından coşkuyla takip edildi.

Geleneksel spor şölenine kent protokolü de yoğun katılım gösterdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan ve çok sayıda yetkili sahadaki coşkuya ortak oldu.

Festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kertmen’deki bu coşkuya eşlik etmek, hemşehrilerimizle bir arada olmak bizleri de fazlasıyla memnun ediyor. 20 yıl sonra bu güreşlerin yeniden düzenlenmesi çok değerli. Bunun için Hanifi Toptaş Başkanımıza teşekkür ediyorum.

Kahramanmaraş’ımız geçmişten bugüne çok önemli pehlivanlar yetiştirdi. Bertiz’den Kertmen’e, Afşin’den Göksun’a şehrimizin çeşitli noktalarında düzenlenen bu güreşler nesillerimiz için çok önemli. Bu organizasyonlar sayesinde yavrularımız ata sporumuzla tanışıyor, büyüklerin izinden yürüyerek bu kadim geleneğe sahip çıkıyor.

Güreşin yaşatılması ve gelecek nesilere aktarılması hepimizin sorumluluğunda. Bu organizasyonun düzenlenmesini sağlayan Onikişubat Belediyemiz ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.