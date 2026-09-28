Kahramanmaraş’ta köklü geleneksel spor kültürünü yaşatmak ve genç nesilleri er meydanıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen 3. Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali, unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. Onikişubat ilçesindeki Kertmen Çim Güreş Sahası, tam 20 yıllık aranın ardından yeniden davul zurna sesleri ve pehlivanların nifak sesleriyle çınladı.

Türkiye’nin 40 Şehrinden 733 Pehlivan Kahramanmaraş’ta Buluştu

Geleneksel Türk güreşinin en prestijli buluşmalarından biri haline gelen festivale ilgi adeta izdihama dönüştü. Türkiye’nin dört bir yanından, 40 ayrı şehirden kente gelen 733 yetenekli pehlivan, er meydanında dereceye girebilmek için ter döktü. Gün boyu süren çetin karşılaşmalar, tribünleri dolduran binlerce Kahramanmaraşlı güreşsever tarafından coşkuyla takip edildi.

Şehir Protokolü Er Meydanında Saf Tuttu

Geleneksel spor şölenine kent protokolü de yoğun katılım gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan ve çok sayıda yetkili sahadaki coşkuya ortak oldu.

Kertmen’in Başpehlivanı İbrahim Avcı Oldu!

Farklı boy ve kategorilerde gerçekleştirilen müsabakaların ardından heyecan başpehlivanlık mücadelesiyle zirveye tırmandı.

Nefes kesen final karşılaşmasında rakibi Alper Domurcuk karşısında üstün bir oyun sergileyen İbrahim Avcı, rakibini mağlup ederek 3. Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali’nin Başpehlivanı oldu. Şampiyon İbrahim Avcı, altın madalyasını ve kupasını protokol üyelerinin elinden gururla aldı.