Kahramanmaraş’ın eşsiz doğasını sporla buluşturmak ve kentin gizli kalmış cennet köşelerini Türkiye’ye tanıtmak amacıyla yürütülen projelere bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Maraş Sup Spor Kulübü iş birliğinde organize edilen “Sup Kano” etkinliği, çevre illerden ve kent merkezinden gelen yüzlerce doğatutkununu Ali Kayası’nın büyüleyici atmosferinde buluşturdu.

Şadalak’tan Ali Kayası Eteklerine Uzanan Unutulmaz Rota

Sporla doğanın kucaklaştığı program, Dulkadiroğlu ilçesi Suçatı Mahallesi sınırlarında yer alan Şadalak mevkiinde başladı. Suya giren sporcular, Menzelet Barajı’nın durgun ve masmavi sularında eşsiz kanyon manzarası eşliğinde kürek çekti.

Katılımcılar, dik kayalıkları ve büyüleyici coğrafyasıyla kentin en önemli simgelerinden biri olan Ali Kayası eteklerine kadar ulaşarak bölgenin doğal dokusunu su üzerinden deneyimleme fırsatı buldu.

Çevre İllerden Gelen Sporcular Kahramanmaraş’a Hayran Kaldı

Organizasyona Adana, Gaziantep ve çevre illerden katılan sporseverler ile kulüp temsilcileri, Kahramanmaraş'ın doğasına ve ev sahipliğine tam not verdi:

Adana’dan Katılan Aytunç Darbuğa: "Etkinlik çok iyi, ekip mükemmel. Burası adeta cennetten bir köşe. Etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim."

Gaziantep Sup Spor Kulübü Başkanı Hayri Göçer: "Her yıl Kahramanmaraş’ta bu doğa harikası Ali Kayası’nda yapılan etkinliklere katılıyoruz. Keyifli bir spor yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Burada güzel dostluklar kurduk."

Maraş Sup Spor Kulübü Başkanı Sait Kenger: "Ali Kayası’nda harika bir sezon kapanışı yaptık. Çevre illerden gelen arkadaşlarımız da burada yer aldı. Kadını erkeği ile çok güzel bir program oldu."

Kentin Tanıtımına Ve Turizmine Dev Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehri doğa sporlarının merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda su sporları, doğa yürüyüşleri ve alternatif turizm rotalarıyla Kahramanmaraş’ın marka değerini yükseltmeye devam ediyor. Yüzlerce sporcunun katıldığı etkinlik, sezonun en renkli ve yoğun katılımlı kapanışlarından biri olarak kayıtlara geçti.