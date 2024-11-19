Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleriyle ünlü Andırın ilçesindeki kayın ormanları, sonbaharda rengârenk bitki örtüsüyle doğaseverleri ağırlıyor. "Akdeniz'in Karadeniz'i" olarak adlandırılan Andırın, zengin bitki örtüsü ve hazan renklerine bürünen doğasıyla yürüyüşçülerin ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geliyor.

Yeşiltepe Mahallesi sınırlarında, 1600 rakımdaki Pancar Yaylası’nda yer alan kayın ormanları, yaprak dökümünün başlamasıyla eşsiz manzaralar sunuyor. Bölgeyi ziyaret edenler, doğayla iç içe yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkarırken, benzersiz güzellikleri fotoğraflama imkânı buluyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, ilçenin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu vurgulayarak, "Doğal zenginliklerimizle Andırın, huzur ve doğa arayan herkes için eşsiz bir destinasyon," dedi.