Açıklamada, "Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"ANKA III gövde içinden yaptığı mühimmat atışıyla ülkemizin mühendislik gücünü bir kez daha kanıtladı. 20 bin feet irtifada, 180 knot hızla yapılan bu atış, bağımsız savunma sanayii teknolojilerimizin ulaştığı zirveyi simgeliyor. Dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu da X hesabından yaptığı açıklamada, "ANKA III gövde içerisinden gerçekleştirdiği mühimmat atışıyla savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapısını araladı. değerlendirmesinde bulundu.