Türkiye genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürerken, zehir tacirlerinin kargo yöntemini kullanan yeni bir sevkiyatı polis ekiplerince deşifre edildi. Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir kargo aktarma merkezinde gerçekleştirilen dev operasyonda, milyonlarca liralık uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Köpeği Paketleri Tek Tek Buldu

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Ağustos tarihinde ilçedeki kargo aktarma merkezinde detaylı bir kontrol gerçekleştirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalar sırasında narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği 3 şüpheli kargo paketi incelemeye alındı. Cumhuriyet savcısı nezaretinde açılan paketlerde yapılan aramalarda zulalanmış halde 109 kilo 300 gram eroin bulundu.

İstanbul'da Suçüstü: Paketleri Alan Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesinin ardından operasyonu genişleten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoları takibe aldı. 24 Ağustos tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesinde paketleri teslim almaya gelen A.S. isimli şüpheli, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.A.B. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan, sevkiyatın merkez üssü olan Van ile İstanbul emniyetleri arasında kurulan sıkı koordinasyonla, kargonun gönderilme süreci ve arkasındaki tüm bağlantılar titizlikle araştırılıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan Açıklama: Kaçak Ürünler de Ele Geçirildi

Operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü birimlerinin ortak bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Van’dan İstanbul’a kargo yoluyla yüklü miktarda eroin gönderileceği istihbaratının alınması üzerine harekete geçildiği vurgulanan açıklamada, dağıtım merkezinde yapılan diğer aramalarda uyuşturucunun yanı sıra büyük bir vurgunun daha önlendiği bildirildi:

10 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara

875 adet gümrük kaçağı elektronik sigara

450 adet gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

Bakanlık açıklamasında, "Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için uyuşturucu imalatçısından sokak satıcısına kadar zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.