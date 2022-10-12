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Leyla Kenter'in ölüm tarihi ise yürekleri sızlattı. 11 Ekim 1928'de dünyaya gelen 17 Kasım 2019'da akciğer rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden annesi Yıldız Kenter'in doğum gününde vefat etti.

Kötü haberi duyuran oyuncu Gül Onat, Instagram hesabından; 'Sevgili Leyla anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok üzgünüm' mesajını paylaştı.

Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'den acı haber geldi. Bir dönem kanser tedavisi gören Kenter, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.,

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