Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerinde düzenlenen operasyonda 53 kilo 250 gram skunk ile 39 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez ve Aksu ilçelerinde bir şüphelinin evinde ve serasında arama yapıldı.

Aramalarda 53 kilo 250 gram skunk ve 39 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.