ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Aydoğmuş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada, 3 kişi silahla vurularak, 1 kişi de sopayla darbedilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi ve Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.