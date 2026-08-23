Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Nezir Atak, evine 10 kilometre uzaklıktaki bahçede ölü bulundu.

Şatırlı Mahallesi'ndeki kızının evinden 19 Ağustos'ta ayrılan Nezir Atak'ın, geri dönmemesi üzerine jandarma, AFAD ve İHH ekiplerince arama yapıldı.

Atak'ın son olarak D-400 kara yolu Kocayatak Kavşağı'nda görüldüğü tespit edildi.

Ekiplerin arama çalışmaları sürerken, bir vatandaş, akşam saatlerinde sulamak için gittiği limon bahçesinde Nezir Atak'ın hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde Atak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.