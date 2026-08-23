Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

C.A. yönetimindeki 07 ATU 760 plakalı otomobil, Kaş-Seydikemer yolunda M.K.K'nin kullandığı 07 BTM 219 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki Hamdi Efe Kahraman yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kahraman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü C.A'nın yapılan kontrolde 2,43 promil alkollü olduğu, daha önce de ehliyetinin geri alındığı öğrenildi.