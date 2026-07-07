Otogarda denetim yapan zabıta ekipleri, Bursa'dan gelen otobüsteki kutularda civcivler bulunduğunu belirledi.

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Civcivlerin usulsüz bir şekilde taşındığını tespit eden zabıta ekipleri, durumu Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Antalya'da yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu
Antalya'da yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu
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Terminale gelen ekipler, kolide 700 hindi ve tavuk civcivinin bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerce, otobüs firmasına "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında cezai işlem uygulandı, civcivlere de el konuldu.

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Otogarda görevli zabıta amiri Mustafa Kaya, denetimlerin insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından aralıksız süreceğini belirtti.​​​​​​​

Kaynak: AA