Antalya'da etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle turistler ve kent sakinleri sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 38 derece, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 22 olarak ölçüldü.

Tatilciler ve kent sakinleri, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler denize girerek serinlemeye çalışırken, bazıları plajlarda güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilciler ise yelken ve çeşitli su sporlarıyla vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda dinlenerek sıcak havadan korunmaya çalıştı.

Öte yandan, Varyant seyir noktasına gelen vatandaşlar, Akdeniz manzarasını ve sahillerdeki hareketliliği izledi.