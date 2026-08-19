Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Kepez Mahallesi 5080 Sokak'taki bir iş yerinde üzücü bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton pompası aracı şoförü Ali Serttaş (31), mesaisi sona ermesine rağmen aracını yıkamak amacıyla iş yerinden ayrılmadı.

Sabırsız Bekleyiş Acı Haberle Sonuçlandı

Sabah saatlerinde iş yerine gelen mesai arkadaşları, Ali Serttaş’ı beton pompası aracının yanında yerde hareketsiz yatar şekilde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, genç şoförün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma Başlatıldı

Serttaş'ın ani ölümü üzerine olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde detaylı bir çalışma gerçekleştirirken, polis ekipleri de iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ali Serttaş’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.