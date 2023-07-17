Samsung ve Huawei gibi şirketler, geçtiğimiz yıllarda kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti..

Apple ise katlanabilir telefonlar hakkında sessizliğini korumaya devam ederken, şirketin aldığı yeni patentler çalışmaların devam ettiğini gösteriyor.

Apple şimdi de farklı bir patentle gündeme geldi

Apple'ın yeni yaptığı bir patent başvurusu, şirketin 'yuvarlanabilir' ya da 'sarılabilir' ekranlı bir cihaz geliştirmek istediğini gösteriyor.

LG ve Samsung gibi şirketlerin halihazırda geliştirdiği 'yuvarlanabilir, sarılabilir' esnek ekranlar gibi Apple da bu yapıda bir iPhone geliştirebilir.

Ortaya çıkan bilgilerde, Apple'ın bu esnek ekran yapısındaki cihazı, kullanılmadığı zamanlarda rulo şeklinde sarılabiliyor olmasıyla dikkat çekiyor. Ekran sarılması için şeffaf ve ekran bir yapı kullanılacak.

Son olarak, bunun bir patent başvurusu olduğunu ve böyle bir ürünün geleceğinin kesin olmadığını belirtelim.