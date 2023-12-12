Brent Petrol Fiyatlarında Dalgalanma Motorin Ve Benzin Fiyatlarına İndirim-Zam Haberlerini Beraberinde Getiriyor. Brent Petrol Fiyatı 75 Dolar, Ham Petrolün Fiyatı İse 70 Dolara Kadar Gerilerken Akaryakıt Fiyatlarına Peş Peşe 3. İndirim Haberi Geldi. 

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Motorin Fiyatlarına 2 Tl'nin Üzerinde Gelen Peş Peşe Akaryakıt İndirimi Haberlerinin Ardından Araç Sahiplerinin Yüzünü Güldürecek Bir Haber De Benzin Fiyatlarından Geldi.

9 Aralıık'tan İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin Fiyatlarına 1 Lira 65 Kuruş İndirim Geldi.

Koçpet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Koç Güncel Fiyatları Aksu Haber’e Paylaştı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt