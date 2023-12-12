Brent Petrol Fiyatlarında Dalgalanma Motorin Ve Benzin Fiyatlarına İndirim-Zam Haberlerini Beraberinde Getiriyor. Brent Petrol Fiyatı 75 Dolar, Ham Petrolün Fiyatı İse 70 Dolara Kadar Gerilerken Akaryakıt Fiyatlarına Peş Peşe 3. İndirim Haberi Geldi.
Motorin Fiyatlarına 2 Tl'nin Üzerinde Gelen Peş Peşe Akaryakıt İndirimi Haberlerinin Ardından Araç Sahiplerinin Yüzünü Güldürecek Bir Haber De Benzin Fiyatlarından Geldi.
9 Aralıık'tan İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin Fiyatlarına 1 Lira 65 Kuruş İndirim Geldi.
Koçpet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Koç Güncel Fiyatları Aksu Haber’e Paylaştı.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt