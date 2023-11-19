Sıra dışı cinayetin adresi İstanbul.
10 Kasım Cuma günü saat 08:00 sıralarında meydana gelen olayda Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı'nda iddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alan 43 yaşındaki Engin Yalçın biten şişeyi, börekçi dükkanına ait park halindeki araca attı.
Olayı gören börekçi çalışanı 21 yaşındaki Derviş K. kaldırımda oturan 3 arkadaşın yanına gelerek şişeyi kimin attığını sordu.
Alnına kalem sapladı
Arkadaşının Engin Yalçın'ı göstermesi üzerine Derviş K. elindeki kalemi Engin Yalçın'ın alnına sapladı.
Engin Yalçın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Derviş K. polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklandı
Çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Derviş K., Engin Yalçın'ın olaydan 1 hafta sonra hastanede hayatını kaybetmesi üzerine savcı talimatıyla polis tarafından tekrar gözaltına alındı.
Hakkında 'kasten öldürme' suçundan işlem yapılan Derviş K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay anı kamerada
Derviş K.'nın Engin Yalçın'ın alnına kalem sapladığı anlar güvenlik kamerasına yandıdı.Kaynak: Haber Merkezi