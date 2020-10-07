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Moderatörlüğünü Araştırmacı Yazar Serdar Edoğanyılmaz’ın Yaptığı programda Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen’in yorumları ile kent turizminin canlanması adına neler yapılabilir konusu tartışıldı

Kahramanmaraş’ın artılarının ve eksilerinin konuşulduğu program artı ekside izleyicilerden de gelen talepler doğrultusunda kent adına atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

Her hafta Aksu TV stüdyolarında canlı yayınla ekrana gelen Artı Eksi programı yeni yayın döneminin ilk programında İzleyicisiyle Buluştu.

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