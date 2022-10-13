Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda sabah saatlerinde yaşanan olayda park halindeki tırlarda hasar görüldü.

Tırların üzerine düştü

Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış için bekleyen uluslararası taşımacılık yapan tırların bulunduğu park alanına, yamaçtan kopan taş ve toprak kütleleri düştü.

Heyelan nedeniyle karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Can kaybı ve yaralanma olmadı

İHA'nın aktarımına göre; olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Heyelan anı Esenkıyı Tüneli güvenlik kameralarına yansıdı.

1 kişi ölmüştü

İlçede Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine ulaşmak isteyen tır şoförleri, sınırlı sayıda kapasitesi bulunan tır parklarında yer bulamamaları nedeniyle yol boyunca dev sarp kayalıkların altından geçen yolda geçiş için sıra bekliyor.

Aynı bölgede 1 Temmuz'da yaşanan heyelanda 1 tır sürücüsü hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmış, park halindeki 3 tırda hasar oluşmuştu.