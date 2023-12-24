Asgari ücretin ne kadar olacağı, 2024 asgari ücret için zammın miktarı ve konuya dair yetkililerin güncel açıklamaları da merak ediliyor.

Bunun üzerine Aksu Haber olarak vatandaşlara 2024 yılında asgari ücret ne kadar olmalı diye sorduk.