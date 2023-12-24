Yedikuyular Kayak Merkezi beyaza büründü Yedikuyular Kayak Merkezi beyaza büründü

Asgari ücretin ne kadar olacağı, 2024 asgari ücret için zammın miktarı ve konuya dair yetkililerin güncel açıklamaları da merak ediliyor. 
Bunun üzerine Aksu Haber olarak vatandaşlara 2024 yılında asgari ücret ne kadar olmalı diye sorduk.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt