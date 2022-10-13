Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı''nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'nda basın kapalı gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kremlin'den "Putin ve Erdoğan Rusya-Ukrayna çatışmasını ele almadı" açıklaması geldi.

ERDOĞAN: AKKUYU'NUN AÇILMASI DÜNYADA FARKLI BİR SES GETİRECEK



İki lider görüşme öncesi kısa birer açıklama yaptı.



Konuşmasında Novorossiysk başta olmak üzere Rusya limanlarına yönelik Ro-Ro taşımacılığın geliştirilmesi ve RO-PAX seferlerinin başlatılmasının ikili ticarette çarpan etkisi yaratacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Bu süreç içinde Akkuyu çok çok önemli bir adım. Akkuyu ile ilgili olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında filan açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Bu arada sizinle Sinop'u da konuşmuştuk. Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu, tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Bu konularda Türkiye-Rusya işbirliği, tabii Akkuyu bizim yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılarken ikinci Sinop, o da bir yüzde 10 karşıladığı zaman yüzde 20 gibi enerji ihtiyacımızı karşılamada bu iki nükleer enerji santralinin çıkaracağı ses dünyada çok çok farklı olacaktır."



TAHIL VE GÜBRE SEVKİYATI



Özellikle üzerinde durdukları konulardan birinin tahıl ve gübre nakli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu konuda İstanbul Mutabakatı'nı güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız. Az gelişmiş ülkelere bu nakliyatı üzerimizden yaparız. Hatta ülkelerinin isimlerini dahi belirlemede müşterek çalışma içinde olabiliriz. Bizim için gelişmiş ülkelerden çok özellikle fakir fukara, garip guraba ülkeleri bu süreç içinde gözetmemizdir. Bunu yapmamız da dünyada birçok dengeyi lehte çevirecektir diye düşünüyorum. Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içinde atacağı adımlar inanıyorum ki belli çevreleri rahatsız ederken ama öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir. Bu konudaki kararlılığımız, arkadaşlarımızın birbirleriyle yapacakları çalışmalar tabii çok önemli. Gerek Dışişleri gerek Tarım ve Orman ile Enerji Bakanlarımızın yapacağı çalışmalar, bizleri çok daha güçlü kılacaktır diye düşünüyorum."

PUTİN: GAZ TEDARİKİNDE TÜRKİYE AB İÇİN EN GÜVENLİ GÜZERGAH



Doğalgaz tedarikinde Türkiye'nin en güvenli güzergah haline geldiğini belirten Putin ise şunları söyledi:

''Gaz tedarikinde bütün siparişleriniz anlaşma çerçevesinde tam kapsamlı olarak Türkiye üzerinden hem Avrupa'ya hem iç piyasasına yapılıyor ve Türkiye en güvenilir güzergah haline geldi şu an Avrupa'dan çok daha güvenilir bir güzergah haline geldi. Sizin tutumunuz sayesinde gaz boru hattını çok daha yoğun bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz.



"TÜRKAKIM'A SABOTAJ YAPACAKLARDI"



TürkAkım'ı da biliyorsunuz bazı terör güçleri yakınlarda patlatmayı planlıyorlardı neyse ki biz bu terör eylemini önledik, şu an herhangi bir kesinti olmadan başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.



TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ MERKEZİ ÖNERİSİ



Dün Rusya Enerji Haftası'nda enerji bakanınız ve BOTAŞ ile müzakereler yaptık. Bir gaz boru hattı daha inşa etme niyetimiz var. Türkiye’yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme niyetimizi belirledik. Tabii ki hem Avrupa piyasası için hem de eğer tabii onların böyle bir ilgisi ve istekleri olursa hem tedarik için hem fiyat belirleme konusunda güzel bir platform olur. Dünyadaki bu fiyat oynaklığını engellemek, daha net bir fiyat politikası belirlemek için çok güzel bir platform olur. Çünkü doğalgaz fiyatları çok yüksek seviyelere ulaştı. Türkiye böyle bir merkez haline gelirse normal piyasa fiyatlarından gazı satmak için güzel bir platform olacaktır.

''UKRAYNA TAHILINI ALAN ÜLKELER, ERDOĞAN'A MİNNETTAR OLMALI''

Girişimleriniz sayesinde Ukrayna'dan tahılın dış piyasalara çıkarılmasıyla ilgili anlaşmayı uyguluyoruz ancak tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı. Birleşmiş Milletler (BM), tahıl programları ile ilgili sorunları çözecek.''