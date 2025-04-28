Kahramanmaraş’ta vatandaşlar ve esnaflar, Kıbrıs Meydanı çevresinde yaşanan bankamatik eksikliği ile işyeri ihtiyacı konusunda yetkililere çağrıda bulundu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kahramanmaraş Attarlar Esnaf Odası Başkanı Cuma Güler, çözüm talebini dile getirdi.

6 Şubat depremlerinde, Kıbrıs Meydanı çevresinde bulunan ve bankamatiklerinin yıkıldığını hatırlatan Güler, o tarihten bu yana bölgede herhangi bir yenileme yapılmadığını belirtti.

Başkan Cuma Güler, özellikle Ulu Camii ile Bankalar Caddesi arasında uygun bir alan bulunarak, bankalar tarafından acilen bankamatik kurulması gerektiğini ifade etti.

İşyeri ihtiyacına da dikkat çeken Güler, Trabzon Caddesi'ndeki inşaatların yüzde 90 oranında tamamlandığını belirterek, "İnşaatların altındaki işyerlerinin bir an önce sahiplerine teslim edilmesini ve esnafımızın kapılarını açarak Kahramanmaraş’ın ekonomik hayatına yeniden katkı sunmasını istiyoruz." dedi.