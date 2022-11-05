1952’den Bu Yana 20 Bini Aşan Ürün Çeşidi Ve Üstün Hizmet Anlayışıyla Müşterilerine Hizmet Veren Ayranpınar Marketler, 70 Yıldır Müşteri Odaklı Hizmet İlkesinin Yanı Sıra Rahat Ve Ferah Mağazalarında Kaliteli Ürünleri Ekonomik Fiyatlarla Kent Halkıyla Buluşturuyor.

Ayranpınar Gross Marketler Zinciri, Bu Kez De Müşterilerini Birbirinden Özel Hediyelerle Buluşturarak 70. Kuruluş Yılına Özel Dağıttığı 70 Hediyeyle Kahramanmaraş’ta Bir İlke İmza Attı.

Ayranpınar Gross Market Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Ayranpınar Kendilerini tercih Eden Tüm Müşterilerine Teşekkür Ederek Bu Tür Çekilişlerin Ve Kampanyaların Devam Edeceğini Söyledi.