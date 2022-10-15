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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İsmail Şahin’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin İsmail Şahin olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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