İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleri ve Türkiye Basın Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen panel serisi, Ankara ve İstanbul’un ardından üçüncü durağı olan İzmir’de devam edecek.

Proje kapsamında toplam 7 ilde panel düzenlenmesi planlanıyor: Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Gaziantep, Antalya ve Malatya.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Genel Başkanı Sinan Burhan, panellerle ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye genelinde farklı bölgelerden 7 ilimizde gerçekleştirdiğimiz ‘Bağımlılıkla mücadelede Medyanın Rolü’ panelleriyle bir nebze olsun gençlerimiz için toplumsal farkındalık oluşturabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

İzmir Paneli Detayları

6 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’da İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda başlayacak panele, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da katılacak.

Panelde konuşmacı olarak şu isimler yer alacak:

Gazeteci-Yazar Mehmet Acet

Gazeteci-Yazar Hasan Öztürk

Gazeteci-Yazar Yusuf Alabarda

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ

Yeşilay Stratejik İletişim Müdürü Abdullah Tevge

Programda uyuşturucu ve diğer bağımlılık türlerinin günümüzdeki boyutu, medyanın bu mücadeledeki sorumlulukları, toplumsal farkındalık oluşturma yöntemleri ve etkili iletişim stratejileri ele alınacak.

Anadolu Yayıncılar Derneği, proje kapsamında diğer illerde de panellere devam edeceğini bildirdi.