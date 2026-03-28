İSTİFA TARTIŞMALARINA NET YANIT

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu açılışında yaptığı konuşmada gündeme dair dikkat çeken mesajlar verdi. Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in görevinden ayrılmasıyla ilgili kamuoyunda oluşan soru işaretlerine açıklık getirdi.

Bahçeli, istifanın herhangi bir kırgınlık ya da iç çekişmeden kaynaklanmadığını açık bir dille ifade etti.

“AKADEMİK KARİYERİ İÇİN AYRILDI”

Bahçeli, Yönter’in görevden ayrılmasının tamamen akademik hedeflerle ilgili olduğunu belirtti.

Parti içinde yaşanan bir sorun olmadığını vurgulayan Bahçeli, bu sürecin bir görev paylaşımı ve kariyer tercihi olduğunu dile getirdi.

MHP lideri, Yönter’in akademik çalışmalarına yoğunlaşmak istediğini ve bu nedenle görevinden ayrıldığını açıkladı.

“MHP’DE KIRGINLIK OLMAZ” MESAJI

Bahçeli, parti içinde birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, MHP’de kırgınlık, öfke ya da ayrışma gibi durumların söz konusu olmadığını ifade etti.

Açıklamasında, “Bizde kırılma ve küskünlük gibi kavramlar yoktur” mesajı öne çıktı.

Bu sözler, parti içi tartışma iddialarına güçlü bir yanıt olarak değerlendirildi.

YENİ GÖREVLENDİRME SİNYALİ

Bahçeli, boşalan genel başkan yardımcılığı görevi için kısa süre içerisinde yeni bir ismin görevlendirileceğini de açıkladı.

Bu adımın ardından partideki çalışmaların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

DIŞ POLİTİKA VE BÖLGE MESAJI

Konuşmasında dış politika başlıklarına da değinen Bahçeli, Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Bölgede barışın sağlanması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, uluslararası aktörlere de çağrıda bulundu.