Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinglerinin beşincisini Konya'da Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlendi.

Bahçeli, Bartın'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin, "Acı, hepimizin acısıdır" dedi.

MHP lideri, bir daha bu tür faciaların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınacağını söyledi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye, enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir. Türkiye'nin başarısı, dengeli, dürüst ve çok boyutlu dış politikanın mahsulüdür'' diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini de sert sözlerle eleştiren Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir, A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi? Cumhurbaşkanlığı adayı için kimlerle temas içinde oldu?'' şeklinde konuştu.