Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında hem bayramın manevi anlamına dikkat çekti hem de bölgesel gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kurban ibadetinin yalnızca dini bir vecibe olmadığını belirten Bahçeli, bu ibadetin teslimiyet, fedakârlık, paylaşma ve kardeşlik duygularını güçlendiren derin bir anlam taşıdığını ifade etti.

“Bayram Sadece Gülenlerin Değil, Bekleyenlerin de Bayramıdır”

Bayramların yalnızca sevinç günleri olmadığını vurgulayan Bahçeli, yardımlaşma, merhamet ve gönül birlikteliğinin bu özel günlerin en güçlü yönü olduğunu belirtti.

Bahçeli mesajında, “Bayram yalnızca gülen yüzlerin değil; yüzü gülsün diye bekleyenlerin de bayramıdır” ifadelerine yer vererek ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Gazze ve Tahran Vurgusu

Dünya genelinde yaşanan insani krizlere de değinen Bahçeli, özellikle Filistin ve Orta Doğu’daki acı tabloya işaret etti.

Gazze’de sivillerin bombardıman altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Bahçeli, savaşların en ağır yükünü kadınlar, çocuklar ve yaşlıların taşıdığını söyledi.

Bölgedeki trajedilerin insanlığın vicdanını sınadığını ifade eden Bahçeli, mazlum coğrafyaların acısına kayıtsız kalınmaması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’ye Diplomasi ve Barış Misyonu

Türkiye’nin tarihsel sorumluluğuna dikkat çeken Bahçeli, Cumhuriyet’in bölgesel krizlerde sağduyu, diplomasi ve kalıcı barış hedefiyle hareket etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Türkiye’nin büyük devlet sorumluluğuyla hareket ettiğini belirten Bahçeli, bölgede huzurun sağlanması için kararlı duruşun devam edeceğini ifade etti.

Şehit Aileleri ve Gazilere Mesaj

Bahçeli, mesajının sonunda başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere tüm milletin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara güvenli seyahat temennisinde bulunan Bahçeli, Kurban Bayramı’nın millete huzur, devlete güç ve mazlum coğrafyalara umut getirmesi dileğinde bulundu.