Kurban Bayramı heyecanının yaşandığı Osmaniye’de vatandaşlar, “Bayram namazı saat kaçta kılınacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz vakitlerine göre Osmaniye’de Kurban Bayramı namazı saat 05.51’de kılınacak.

Bayram Sabahı Camiler Dolacak

Bayram namazı için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşların camilere akın etmesi bekleniyor. Kent genelindeki camilerde bayram hazırlıkları tamamlanırken, yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşların erken saatlerde camilere gitmeleri tavsiye ediliyor.

Bayramın Manevi Coşkusu Yaşanacak

Bayram namazının ardından Osmaniyeliler dualarla bayramı karşılayacak, ardından aile ziyaretleri ve kurban ibadetlerini yerine getirecek. Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu kent genelinde hissedilecek.