Kurban Bayramı’na saatler kala Hataylı vatandaşlar, “Bayram namazı saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre Hatay’da Kurban Bayramı namazı saat 05.54’te kılınacak.

Bayram Sabahı Camilerde Yoğunluk Bekleniyor

Bayram namazı için sabahın erken saatlerinde vatandaşların camilere akın etmesi beklenirken, kent genelindeki camilerde hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi.

Uzmanlar ve din görevlileri, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların namaz saatinden önce camilerde olmalarını tavsiye ediyor.

Manevi Atmosfer Hep Birlikte Yaşanacak

Bayram namazının ardından Hataylı vatandaşlar dualarla bayramı karşılayacak, ardından aile ziyaretleri ve kurban ibadetlerini yerine getirecek. Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu kent genelinde hissedilecek.