Kurban Bayramı’na saatler kala Adıyamanlı vatandaşlar, “Bayram namazı saat kaçta kılınacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz vakitlerine göre Adıyaman’da Kurban Bayramı namazı saat 05.42’de kılınacak.

Bayram Sabahı Camiler Dolacak

Bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etmesi beklenen vatandaşlar, namazın ardından dualarla bayramı karşılayacak. Kent genelindeki camilerde bayram hazırlıkları tamamlanırken, vatandaşların yoğunluk yaşamamaları adına namaz saatinden önce camilere gitmeleri tavsiye ediliyor.

Bayramın Manevi Atmosferi Yaşanacak

Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu en güçlü şekilde hissettiren özel günlerden biri olduğunu belirten vatandaşlar, bayram namazıyla birlikte manevi atmosferi hep birlikte yaşayacak.