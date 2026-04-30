Altınşehir-3.Çevre Yolu-Örenli TOKİ hattında seyir halinde olan halk otobüsünde bir yolcu fenalaşarak bayıldı. Otobüste bulunan diğer yolcular durumu fark ederek şoför Mehmet Berk'i uyardı.

Berk, yolcunun sağlık durumunu önceleyerek aracı güzergahından çıkararak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Yolcuların da destek verdiği süreçte baygınlık geçiren yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sedyeyle hastanenin acil servisine alınan yolcunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü Mehmet Berk, ambulansı aramak yerine güzergahı değiştirip hastaneye geçtiğini ifade etti. Berk, 'Yolcuyu hastaneye 5-6 dakika içerisinde yetiştirdim. Yolcular da bana teşekkür etti.' dedi.

Olay anı ise araç kamerasınca görüntülendi.