Bakan Akar, Türkiye'ye yönelik risk, tehdit, tehlikelere karşı alınması gereken ne kadar tedbir varsa aldıklarını, almaya da devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin etki ve ilgi alanının genişlediğini belirten Akar, "Buna bağlı olarak da Türk Silahlı Kuvvetlerinin etki ve sorumluluk alanı artmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonlarını ve tatbikatlarını büyük bir başarıyla yaptı ve yapmaya devam ediyor." diye konuştu.