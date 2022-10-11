Çavuşoğlu, "Yunanistan'a şunu söylüyoruz; 'Eğreti ata binen çabuk iner ya da çabuk düşer.' Öyle 'Benim arkamda ABD var, benim arkamda AB var, ben istediğimi yaparım.' dersen, ona biz 'Kalimera.' deriz. Yani 'Günaydın.' deriz." dedi.

"AB içinde bir birlik ve beraberlik var, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da hemen hayata geçirelim.' peşinde. Ama Yunanistan'a şunu söylüyoruz; 'Eğreti ata binen çabuk iner ya da çabuk düşer.' Öyle 'Benim arkamda ABD var, benim arkamda AB var, ben istediğimi yaparım.' dersen, ona biz 'Kalimera.' deriz. Yani 'Günaydın.' deriz. 'Uyan o hayalden. Bunların hiçbir faydası olmaz. Kimse senin arkanda durmaz.