Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde açıklamalarda bulundu.

Bartın'da meydana gelen maden kazasında yaralanarak İstanbul'a getirilen yaralı işçilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.

Bakan Koca, "Bartın’da şu an takip edilen 3 hastamız var. Genel durumları iyi. 2-3 gün içerisinde taburcu edebiliriz" dedi.

İstanbul'da tedavi gören işçilerle ilgili Bakan Koca, "6 hastamızın 5’inin durumları ciddi. 5’i de solunum cihazına bağlı. Yanık yüzdeleri yüzde 65’le 85 arası değişmekte. Bir hastamızın kalbi durdu, canlandırmayla geri döndü. O hastamız da düne göre daha iyi ama ciddiyetini korumaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Koca sözlerine şöyle devam etti:

"5 hastamız için ilk 4 gün kritik. Bütün arkadaşlarımız hassasiyetle takip ediyor. Ben de sayın Cumhurbaşkanımız da her hastamızı yakinen takip ediyor. Hepimizin başı sağ olsun"