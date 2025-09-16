Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Şehirde düzenlediği basın toplantısında, özellikle deprem sonrası konut ve işyeri teslimatları ile dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projeleri hakkında kritik bilgiler paylaştı.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta bugüne kadar toplam 45 bin konut ve işyerinin hak sahiplerine teslim edildiğini müjdeledi.

Devam eden süreçte ise 29 bin konutun inşaatının sürdüğünü belirten Bakan Kurum, yıl sonuna kadar toplamda 74 bin konutun tamamlanmış sahiplerine ulaştırılmış olacağını vurguladı.

Bu rakamlar, şehrin yeniden imarı ve vatandaşların yuvalarına kavuşması adına atılan dev adımları gözler önüne serdi.

Konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden biri ise, hak sahibi olmayan dar gelirli ailelere yönelik yeni bir sosyal konut projesinin başlatılacağı müjdesi oldu.

Bakan Kurum, bu projenin detaylarının ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Bu gelişme, depremzede olmasa da konut ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlar için büyük bir umut ışığı oldu.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkması için tüm imkanların seferber edildiğini, şehir planlaması ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesinde bilimin ve güvenliğin esas alındığını ifade etti.

Vatandaşların güvenli ve modern konutlarda yaşamasını sağlamanın en temel öncelikleri olduğunu dile getiren Kurum'un açıklamaları, Kahramanmaraşlılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Bu projelerle şehrin hem fiziksel hem de sosyal dokusunun güçleneceği mesajı verildi.