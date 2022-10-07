Düzenlenen ödül törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tören öncesi açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, Türkiye'nin dünyanın en büyük 5. tekstil üreticisi ve ihracatçısı konumuna yükseldiğini belirterek, "Zamanında birilerinin beğenmediği tekstil sektörü bugün sizlerin gayretiyle tüm dünyaya üretim yapıyor. 30 milyar doları aşan ihracat da bunun en büyük kanıtı." dedi.

İTHİB tarafından düzenlenen "İTHİB İhracata Değer Katanlar" ödül töreninde bu yıl 10 yıldız, 33 platin, 39 altın, 123 gümüş, 307 bronz, 212 başarı ödülü sahiplerini buldu.