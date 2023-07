Kahramanmaraş’ı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş’a yapılacak olan yatırımlarla ilgili müjdeler vererek, deprem bölgesine yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kahramanmaraş’ın ikinci memleketi olduğunu dile getiren Yumaklı, Kahramanmaraş’ı asla yalnız bırakmayacaklarını ve yatırımların bir bir hayata geçirileceğini ifade etti.

“175 BİN TON SÜTÜ ÜRETİCİLERİMİZDEN ALDIK”

6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrasında gerçekleştirilen alımlar hakkında bilgiler veren Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Bakanlığımızın bu süreç içerisinde deprem bölgesine 15 binin üzerinde çalışanı ile 6 binin üzerinde çalışmaların omurgasını oluşturan iş makineleri ile görevlendirilmesi söz konusuydu. Daha ilk günlerde barajlarımızda ve göletlerimizde herhangi bir sorunun olmaması için yine ilgili ekiplerimiz gerekli çalışmayı yaptılar. Aynı şekilde ormanımızın özel harekatı dediğimiz ORKUT timleri de bu çalışmalara katıldılar. Çiftlik hayvanlarının bu dönem içerisinde yine beslenmesini sağlamak için 11 ilin tamamında 16 tonluk, Kahramanmaraş özelinde ise yaklaşık 4 bin tona yakın yem dağıtımı yapılmıştı. Çiftlik hayvanları için yine yaklaşık 16 bin 700 çadır dağıtılmıştı bu 11 ilde. Bunun 6 bin 500’ü de Kahramanmaraş’ta dağıtılmıştı. Yine bu dönem süt üretimi yapan işletmelerin ellerinde bu sütlerin kalmaması, ekonomiye kazandırılması için bakanlığımızın ilgili birimleri gerekli önemleri aldı ve bu süreç içerisinde 175 bin tonluk sütün işletilmesi için ilgili işletmelere yönlendirilmesi sağlandı. Bunun da yaklaşık 30 bin tonu yine Kahramanmaraş’tan yapıldı” dedi.

“TARIMSAL VE ORKÖY KREDİLERİ 1 YIL SÜREYLE ERTELENDİ”

Bakan Yumaklı, “Besilik hayvanlarla alakalı ya da depremden zarar görmüş hayvanlarla alakalı da Et ve Süt Kurumu’muz yine alım yaparak özel de bir fiyat uygulayarak bu süreç içerisindeki mağduriyetleri engelledi. Yine üreticilerimizin elinde olan hububatların da Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınması söz konusu oldu. Malumunuz Tarımsal ve Orköy Kredileri 1 yıl süre ile ertelendi, bu deprem bölgelerinin tamamında başta DSİ olmak üzere kamu kurumlarımızın tamamının neredeyse akaryakıt ihtiyacının tamamını DSİ tarafından karşılandı” diye konuştu.

“YETİŞTİRİCİLERİMİZİN ZARARLARINI KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Bu süreçte arıcıların arılarının beslenmesinin çok önemli olduğunu vurgu yapan Yumaklı, “Arıcıların arılarının beslenmesi amacı ile bakanlığımız şeker desteğinde bulundu. Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları sonrası gerekli çalışmaların başladık. Her bir zayi olan, telef olan hayvanın yerine aynısının verilmesi konusunda çalışmalarımız sona erdi, bununla ilgili dağıtımlarla başladı ve bu dağıtımın tamamlanmasını ön görüyoruz. Yine kırsalda evleri yıkılan vatandaşlarımız için malum şu anda 143 bin 261, Kahramanmaraş’ta da 30 bin 310 köy evinin yapımına başlandı. Yetiştiricilerimizin depremden dolayı farklı zararlarını da karşılamaya çalışıyoruz. Ayni olan tarım destekleri vardı ve geçen sene başlamıştık ancak depremden dolayı bunu nakdi desteğe çevirdik ve diğer desteklerle beraber erken bir tarihte depremzedelerimize ödedik” şeklinde konuştu.

“TARIM VE ORMAN’DA KAHRAMANMARAŞ MARKA ŞEHİR OLACAK”

Kahramanmaraş’a AK Parti iktidarının 21 yıllık döneminde yapılan hizmetleri anlatan Bakan Yumaklı şunları kaydetti: “Kahramanmaraş tarım ve orman alanında marka şehir olmayı hak eden şehirlerimizden bir tanesi. Biz de bakanlık olarak Kahramanmaraş’ın bu özelliğini ortaya çıkarmak adına bakanlığımızın konusu içinde olan hususlarda 21 yılda önemli çalışmalar yürüttük. 21 yılda yaklaşık 22 milyar liralık tarım orman su alanında destek verildi ve yatırımlar yapıldı. Kahramanmaraş 672 milyon metre küplük su depolama alanına kavuştu ve yaklaşık 344 bin dekarlık alanın da sulamaya açılması söz konusu oldu. Kahramanmaraş kırsal kalkınma desteklerinden faydalandırıldı, yaklaşık 2,5 milyarlık hibe krediyle birlikte 13 bin 500’e yakın proje desteklenmiş oldu. Bu projelerin hesap edilen kısmıyla 18 bin kişiye istihdam sağladığını söylemek mümkün. Yaklaşık 180 milyon fidanın da burada toprakla buluşturulması mümkün oldu.”

KISIK BARAJI VE MİLLET ORMANI MÜJDESİ

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş için önemli olan Kısık Barajının ihalesinin 10 Temmuz 2023’te yapılacağını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şunları dile getirdi: “Yatırım programındaki projelerin yerine getirilmesiyle beraber yaklaşık 1.1 milyon dekarlık tarım arazisinin modern sulamaya kavuşacağını da belirtmem gerekir. Mevcut kapasiteye ek olarak da yaklaşık 350 milyon metreküplük ilave su depolaması gerçekleşmiş olacak. Orman alanında 2023 yılında yaklaşık 210 hektarlık alanda 350 milyon fidanın toprakla buluşturulması sağlanacak. Kahramanmaraş’ta arıcılarımız için 2 yeni bal ormanı kuracağız. Dulkadiroğlu Kışla alanı üzerinde 9,5 milyon liralık Millet Ormanı kurulacak. Tabi burada 5 adet orman parkı teşkil edilecek, bunlar planladıklarımız. Yaklaşık 228 aileye de 24 milyon liralık ORKÖY kredi ve hibe desteği de bu süreç içerisinde sağlanmış olacak. Kahramanmaraş’ta orman köylümüze de 2023 yılında üretim işçiliği karşılığı olarak da toplamda 95 milyon liralık bir ödeminin yapılmasını ön görüyoruz.”

“ET VE SÜT KOMBİNASI BÜYÜK BİR AÇIĞI KAPATACAK”

Kahramanmaraş’ın yararlanacağı Et ve Süt Kurumuna ait et kombinası kuracakları müjdesini de veren Bakan Yumaklı, “Yine bölgede çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın birlikte bütün ihtiyacına cevap verecek Et ve Süt Kurumumuza ait bir kombinanın kurulmasıyla alakalı daha öncesinde duyurusunu yapmıştık. Bunun en kısa zamanda tamamlanacağını, son derece modern paketleme tesisleri de olan bir üretim tesisinin bu yıl içerisinde faaliyete geçirilmesi için ya da en azından büyük oranda tamamlanması için çalışmaların nihayete ermek üzere olduğunu da belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın belirttiği güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü tarımdan geçer ifadeleri herhalde bizim sektörümüzle alakalı ne yapmamız gerektiğini, çalışmalarımızın ne aşamaya gelmesi gerektiği yolunda önem önemli bir açıklama. Bu ülkeyi, bu milleti biz dünyanın göz bebeği yapmak üzere Tarım ve Orman alanında bu faaliyetlerimizi en üst seviyeye çıkarmak üzere çalışmalara devam ediyoruz” dedi.