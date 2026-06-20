Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise konuşmasında Türkiye genelinde halk eğitim merkezlerinde yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, bu yıl itibarıyla 107 binin üzerinde kurs açıldığını ve milyonlarca kursiyerin eğitim aldığını söyledi. Tekin, sivil toplum işbirlikleriyle eğitim kapasitesinin daha da güçlendiğini vurguladı.

Bakan Tekin, 2002 yılında Türkiye'de çocukların 350 bin sınıfta ders gördüğünü, bu 350 bin sınıfın yaklaşık yarısının deprem, ekonomik ömrünü tamamlama ya da başka tür sebeplerden dolayı yıkıldığını söyledi.

Derslik sayısının şu anda 750 bine ulaştığını kaydeden Bakan Tekin, çocuklara bu imkanı sağlamak için her yıl bütçede Milli Eğitim Bakanlığı'na öncelik verilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde 1001 Halk Eğitim Merkezimiz var. Geçtiğimiz yıl bu kurumlarımızda 326 bin 94 adet kurs açtık. Bu kurslara 6 milyon 116 bin 54 kursiyerimiz katıldı. 6 milyon kursiyerimiz için toplam 43 milyon 780 bin 670 saat kurs verdik. Bugün yani 19 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde 107 bin 299 kurs açtık. Bu kurslara 3 milyon 7 bin 197 kursiyerimiz dahil oldu ve bu 3 milyon kursiyerimiz toplam 11 milyon 780 bin 250 saat kurs aldı. İşte o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim öğretime katkısının sadece örgün eğitimde değil, çok daha farklı boyutları var."

Vakfın projesi kapsamında 52 kurs için toplam 23 bin 536 saat eğitim verildiğini belirten Tekin "Muhalefetle aramdaki en temel tartışma konularından bir tanesi sivil toplum örgütleriyle yaptığımız protokoller. Bu protokolleri eleştiren kişiler ya sayı saymayı bilmiyorlar ya da matematikten haberleri yok. 18 milyon öğrenci, 6 milyon kursiyer... Bunu organize etmek için tabii ki diğer kamu kurumlarının, bakanlıkların, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin işbirliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.