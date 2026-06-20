Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Kerbela hadisesinin Müslümanlar için büyük bir imtihan olduğunu belirterek, toplumlar arasında kopan bağların yeniden güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "O günden bugüne ekilen nifak tohumları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birbirimizi tanımaktan, birbirimizle selamlaşmaktan, birbirimizle aslında çok doğal kurabileceğimiz köprüleri kurmaktan alıkoyan nice meselenin adeta başlangıcını teşkil ediyor." dedi.

Erdoğan, birlik beraberliğin yeniden sağlanabilmesi için iletişimin güçlenmesine ve birlikte zaman geçirmeye başlanmasına ihtiyaç duyulduğunu, böylece çocuklara bazı değerleri zorlanmadan aktarabileceklerini dile getirdi.

Dünyada kötülük ve belanın kol gezdiği bir zaman diliminde olduklarını anlatan Erdoğan, "Bu zamanda bizim, dünyaya umut vadedecek değerleri bu topraklarda yaşatmamız lazım. Çünkü dünyada mayası böylesine temiz, böylesine güzel, bu kadar huzur verebilmiş başka yer yok. Anadolu toplumunun ve Anadolu insanının, burayı Anadolu yapan, bu toprakları bize vatan kılan değerleri yaşama ve yaşatma konusunda bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bu birlikteliğin de buna katkı sağladığından hareketle, buluşmamızın muharremin bereketi içerisinde hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, muharrem ayı vesilesiyle oruç açma ve lokma paylaşımı gerçekleştirdi.