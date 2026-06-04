Yumaklı, stratejik kaynaklardan biri olarak suyu verimli kullanmanın önem taşıdığına işaret ederek, dijital sistemler ve yapay zeka destekli uygulamalarla suyun her damlasını korumayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Bu doğrultuda, Yapay Zeka ve Dijital Tarım Teknolojileri Araştırma Merkezini kurduk. Tarım ve orman sektöründe Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızı da hazırladık. Bu belgeyle veriye dayalı yönetim anlayışını güçlendirmeyi, dijital dönüşüm kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırmayı ve sektörümüzü geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlamayı hedefliyoruz. Bu belgeyi de en kısa zamanda paylaşacağız. Türkiye olarak değişimi izleyen değil, yöneten olacağız. Bunu da ilgi duyan bu ülkenin genç evlatlarının gayretiyle, çabasıyla gerçekleştireceğiz."