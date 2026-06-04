Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü faaliyet ve çalışmaların her birinin, hukukun sahadaki tezahürü olduğunu vurguladı.

"Asayişten terörle mücadeleye, göç yönetiminden afet yönetimine, siber güvenlikten trafik güvenliğine, afetlerle mücadeleden nüfus hizmetlerine kadar üstlendiğimiz her bir görev, doğrudan hukuk düzeninin korunmasına ve vatandaşlarımızın temel haklarının güvence altına alınmasına hizmet etmektedir. Bu nedenle hukuk politikaları ile iç güvenlik politikalarının birbirinden bağımsız düşünülmesi de mümkün değildir."

Öte yandan Çiftçi, Hukuk Politikaları Kurulu'yla gerçekleştirecekleri değerlendirmelerin, özellikle önleyici güvenlik anlayışının geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Çiftçi, Hukuk Politikaları Kurulu'yla gerçekleştirecekleri değerlendirmelerin, özellikle önleyici güvenlik anlayışının geliştirilmesi, yeni nesil suçlarla mücadele, siber güvenlik, göç yönetimi, afet hukuku, sosyal medya ve dijital alanın hukuki çerçevesi, çocukların korunması, kadına yönelik şiddetle mücadele gibi alanlarda önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. Dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret eden Çiftçi, yapay zeka, dijital platformlar, siber tehditler, uluslararası göç hareketleri ve hibrit güvenlik risklerinin, artık klasik hukuk ve güvenlik anlayışlarını yeniden düşünmeyi zorunlu hale getirdiğini vurguladı.

