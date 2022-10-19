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Polat, yaşanan olaya isyan ettiği videoyu, "Dünyaya rezil oluyoruz. Rus turistlere İstanbul’un göbeğinde 20 sokak köpeği saldırdı. Aracıma aldım, şu an hastaneye gidiyoruz. Tam bir rezalet. Toplayın artık şunları!" ifadeleriyle paylaştı.

Polat, olayı fark ederek turistleri hastaneye götüreceğini anlattığı sırada başıboş köpekler, bir başka şahsa saldırdı.

Bunun son örneği ise İstanbul'da yaşandı.

Şimdi de 2 turiste saldırdılar

Yüzlerce vatandaşı da yaralayan başıboş sokak köpekleri, insan hayatını tehlike atmaya devam ediyor.

Öyle ki çözülemeyen sorun yüzünden onlarca insan hayatını kaybetti.

Başıboş sokak köpeği terörü bir türlü son bulmuyor.

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