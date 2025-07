Onikişubat’a bağlı Çamlıbel ve Çakırdere mevkilerinde devam eden orman yangınına yönelik söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için hem havadan hem karadan çok sayıda ekip seferber edilirken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Başkan Görgel’e incelemeleri sırasında AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç de eşlik etti.

600’ü Aşkın Personel, 100’den Fazla Araç Sahada

Yangına karşı verilen mücadelenin kapsamına değinen Görgel, “Cumartesi günü saat 4 civarından itibaren büyük bir yangınla mücadele ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüz, DSİ ve itfaiye ekiplerimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız canhıraş bir şekilde sahada. Şu anda 600’ü aşkın kahraman personel yangını kontrol altına almak için görev başında. 100’den fazla araç ve iş makinesiyle karadan müdahale sürüyor” dedi.

6 Helikopterle Havadan Destek

Yangının sarp arazi şartlarında sürdüğüne dikkat çeken Başkan Görgel, havadan müdahalenin de aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, “6 helikopterle de havadan etkin bir şekilde müdahale ediliyor. Gece boyunca çalışmalar sürecek ve inşallah sabaha kadar yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Can Kaybı Yok

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade eden Görgel, “Hamdolsun hiçbir can kaybı yaşanmadı. 3 ev ve 1 ahır yangından zarar gördü. Bizler de yangına müdahale çalışmalarını yerinde görmek, ekiplerimize destek olmak ve süreci yakından takip etmek için buradayız. İnşallah hiçbir can kaybı olmadan bu süreci atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Komşu Şehirlerden Yangına Müdahaleye Destek

Yangına müdahale çalışmaları sadece Kahramanmaraş’taki ekiplerle sınırlı kalmadı. Çevre illerden de destek ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye İl Özel İdaresi, Kadirli, Düziçi, Adıyaman, Gaziantep, Mardin, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye itfaiyeleri ile birlikte Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, Kayseri Melikgazi ve Bünyan belediyeleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Bölgeye gelen bu destek ekipleri, koordineli şekilde çalışarak hem karadan hem havadan süren müdahalenin etkinliğini artırdı.

Yangından Etkilenen Hayvanlar da Unutulmuyor

Yangının etkilediği alanlarda yaşayan hayvanlar da unutulmadı. Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen hayvanların sağlık durumlarını kontrol etmek ve gerekli tedavi müdahalelerini yapmak üzere veteriner ekiplerini bölgeye sevk etti. Yangının etkili olduğu alanlarda saha taramaları gerçekleştiren ekipler, yaralı veya yardıma muhtaç hayvanlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak güvenli alanlara naklini sağlıyor.