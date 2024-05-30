Kahramanmaraş İstiklal Spor’un, Şehri Futbolun Zirvesine Taşımak İçin Küllerinde Doğarak Yeniden Şahlanıyor.

2024-2025 Sezonunda Tff 3. Lig’de Mücadele Edecek Olan Kahramanmaraş İstiklal Spor İçin Şairler Tepesinde Düzenlenen Lansman Gecesine Kahramanmaraş’ın Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Olmak Üzere Siyasiler De Büyük İlgi Gösterdi.

Kentin Spor Geleceği Hakkında Çok Önemli Adımların Atıldığı Gecede Bir Konuşma Yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Ekonomik Ve Sosyal Gelişim Açısından Asıl Şimdi Kentin Spora İhtiyacı Olduğunun Altını Çizdi.

Kahramanmaraş İstiklal Spor Yönetiminin Planladığı Projelerin Katılımcılar Tarafından Büyük Takdir Topladığı Gecenin Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Büyükşehir Belediyesi Olarak İstiklal Spor Başta Olmak Üzere Sporun Ve Sporcunun Destekçisi Olmaya Devam Edeceklerini Belirtti.