Yeni Sezonda TFF 3, Ligde Mücadele Edecek Olan Kahramanmaraş İstiklalspor’un Yeni Sezon Lansmanı Şairler Tepesinde Gerçekleştirildi.

Yeni Yönetim Kurulunun Gelecek Hedefleri İçin Hazırladığı Projelerini Şehir Yönetimine Anlattığı Gece De Büyük Ses Getirdi.

Kahramanmaraşlı İş İnsanlarının Başta İsim Sponsorluğu, Forma Sponsorluğu Olmak Üzere Çok Ciddi Maddi Destek Sözü Verildiği Gece Sonunda Aksu Habere Özel Açıklamalarda Bulunan Kahramanmaraş İstiklal Spor Başkanı Ahmet Gaffar Akarca Hep Birlikte Ele Ele Kahramanmaraş’ı Spor Alanında Yeniden Söz Sahibi Edeceklerini İfade Etti.