Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala emeklilere yapılacak maaş ve ikramiye ödemeleri başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta yaşayan emekliler de ödemelerini belirlenen takvim doğrultusunda almaya başladı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan hak sahiplerinin maaşları ve bayram ikramiyeleri 19 Mart’a kadar hesaplara yatırılacak.

SSK Emeklileri İçin Ödemeler Başladı

SSK (4A) kapsamında gelir ve aylık alan emekliler için ödeme süreci bugün itibarıyla başladı.

Buna göre:

Maaş ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olan emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor.

Ödeme günü 21, 22 ve 23 olan emekliler ödemelerini yarın alacak.

Maaş günü 24, 25 ve 26 olanlar için ise ödemeler 16 Mart Pazartesi günü yapılacak.

Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Günleri

Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri de belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Buna göre:

Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Mart Salı

Ödeme günü 27 ve 28 olanlara ise 18 Mart Çarşamba günü ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı İçin Tek Seferde Ödeme

Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık alan vatandaşların bayram ikramiyesi ise 19 Mart Perşembe günü tek seferde banka hesaplarına yatırılacak.

Bayram Öncesi Ekonomiye Hareketlilik Bekleniyor

Emeklilere yapılacak maaş ve ikramiye ödemelerinin özellikle bayram öncesinde piyasalara hareketlilik kazandırması bekleniyor. Kahramanmaraş’ta esnaf da emeklilere yapılacak ödemelerin çarşı ve pazarda alışveriş hareketliliğini artıracağını ifade ediyor.

Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak bu ödemeler, milyonlarca emekli için bayram hazırlıklarını kolaylaştıracak.